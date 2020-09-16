بوتين يهنئ رئيس الوزراء الياباني الجديد

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة لرئيس الوزراء الياباني المنتخب، يوشيهيدي سوغا، حيث أكد على استعداده للتعاون البناء في القضايا الثنائية والدولية.

ونقل الكرملين مقتطفات من برقية التهنئة حيث جاء فيها: "في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بفضل جهود سلفكم شينزو آبي، تم عمل الكثير لتطوير الحوار بين بلدينا. أود أن أؤكد استعدادي للتفاعل البناء حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والدولي".

وأضافت البرقية: "هذا بلا شك سيلبي مصالح شعبي روسيا واليابان، وسيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم بأسره".

وانتخب البرلمان الياباني بأغلبية الأصوات، يوشيهيدي سوغا، رئيسا جديدا للوزراء، حيث اجتمع مجلس النواب الياباني في جلسة استثنائية اليوم الأربعاء لانتخاب رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة. وفي مجلس النواب (ممثلون عن) الائتلاف الحاكم، والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، حيث تم شغل 313 مقعدًا من أصل 465. وهكذا، كان فوز يوشيهيدي سوغا متوقعًا. كما نتوقع نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف الحاكم أيضًا بأغلبية الأصوات. لكن حتى لو كان قراره مختلفا عن رأي مجلس النواب، فإن لمجلس النواب حق الأولوية في تعيين رئيس الوزراء.