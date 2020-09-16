روسيا تبسط إجراءات دخول الأجانب إلى أراضيها

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، عن تغييرات متعلقة بإجراءات دخول الأجانب إلى البلاد.

وجاء هذا الإعلان من خلال تصريحات رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الذي أشار إلى أن الأجانب الذين لديهم أقارب يحملون الجنسية الروسية باتوا قادرين على إعداد الوثائق بطريقة بسيطة وسريعة للحصول على التأشيرة لدخول البلاد.

وأكد ميشوستين أنه سيتم إصدار التأشيرات لمدة تصل إلى عام كامل بناء على طلب كتابي من المواطن الروسي الذي يريد دعوة أحد أقاربه من الخارج.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، يفغيني إيفانوف، يوم أمس الأحد، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال إيفانوف لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، إن سكان 113 دولة يشكلون 4 مليارات نسمة؛ أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، ويمكن للنظام الجديد أن يبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول.