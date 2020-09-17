تسجيل
11:48 GMT17 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020

    اكتمال التجارب السريرية الأولى على اللقاح الروسي الثاني من مركز "فيكتور" وتأكيد سلامته

    © Sputnik . AFK Sistema
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 31
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1046343449_0:162:3072:1890_1200x675_80_0_0_d978cc2ea308eb1a70569f58e9d4f3da.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202009171046571781-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%81%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87/

    أكد مركز الأبحاث الحكومي الروسي "فيكتور" اكتمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد "كوفيد 19" وتأكيد سلامته الكاملة.

    وقال المتحدث باسم مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا المستجد يقدم مناعة لا تستمر مدى الحياة.

    اختبارات اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أغسطس 2020
    © Sputnik /
    وزارة الصحة الروسية تكشف عن الظروف الخاصة التي يتطلبها تخزين لقاح كورونا
    ونوه المتحدث إلى مشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.

    وكانت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، قد أعلنت قبل أيام، أن معهد "تشوماكوف" الروسي بدأ بالتجارب السريرية على لقاح كورونا يعتمد على فيروسات حية.

    وقالت بوبوفا، يوم الثلاثاء الماضي: "الآن مركز تشوماكوف أكمل بنجاح الاختبارات قبل السريرية للقاح الكامل للفيروس وسيقدم للعيادة لقاحا يعتمد على فيروسات ضعيفة غير قادرة على التسبب في المرض. وهذا مثال جيد. لذلك، حاليا لن أستطيع القول كم عدد اللقاحات المطلوبة".

    وأعلنت، في وقت سابق، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر/ أيلول.

    أفادت الخدمة الصحفية للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدم وجود آثار جانبية لاستخدام لقاح فيروس كورونا، الذي طوره مركز "فيكتور" الروسي أثناء التجارب السريرية، باستثناء بعض الألم في موقع الحقن.

    وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أواخر الشهر المنصرم، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس "كورونا".

    وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني سيكون موثوقا وفعالا، قائلا: "متأكد من أن المتخصصين في معهد فيكتور سيصنعون دواء رائعا سيساعد الناس كثيرا".

    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح سبوتنيك V
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

    وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ويدعى "سبوتنيك V".

    انظر أيضا:

    روسيا تناقش إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في كوريا الجنوبية
    وزارة الصحة الروسية تكشف عن الظروف الخاصة التي يتطلبها تخزين لقاح كورونا
    "النائم الأبدي"... كائن جديد دفن حيا قبل 125 مليون عام... صور
    إيران تعلن عن إنتاج 8 نماذج من الطائرات
    دراسة: ظاهرة كونية تسببت بغرق سفينة تيتانيك الشهيرة
    "بعد دفنها قبل أعوام"..."مايكروسوفت" تسترجع أسطوانة بيانات هائلة من أعماق المحيط... صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, فيروس كورونا, لقاح
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مجندون فلسطينيون جدد يشاركون في دورة تدريبية لتعزيز قوات الشرطة الفلسطينية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 17 سبتمبر 2020
    تدريبات خاصة للمجندين الفلسطينيين لمكافحة كورونا في غزة
    القانون الدولي وأمريكا لا يتفقان
    القانون الدولي وأمريكا لا يتفقان
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك