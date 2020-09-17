برلماني روسي: دعوات البرلمان الأوروبي لتشديد العقوبات على روسيا يأني لتعزيز مصالح خاصة

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن الدعوات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي، التي تهدف لتشديد العقوبات ضد روسيا وإجراء تحقيق مستقل في قضية المعارض أليكسي نافالني، جاءت حصريا إلى زيادة "رهاب روسيا" من أجل تعزيز المصالح الأنانية لبعض الجهات.

وقال سلوتسكي للصحفيين، اليوم الخميس: "الدعوات لفرض عقوبات أكثر صرامة، وإجراء تحقيق مستقل بالرغم من حقيقة أن لا أحد سيقدم إجابات لجميع الأسئلة المطروحة حول نافالني لروسيا) يهدف حصريًا إلى زيادة "رهاب روسيا" من أجل تعزيز المصالح الأنانية لبعض الجهات".

وعقد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، اجتماعا عاما طالب من خلاله تشديد العقوبات على روسيا ومحاولة فرض عقوبات جديدة، وذلك بسبب قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا جاء فيه: "قرر البرلمان الأوروبي المنعقد اليوم بدورته العادية مناقشة قضية السيد نافالني الذي تم تسميمه وهناك شكوك بأن تكون السلطات الروسية هي وراء الحادث، وهناك تحقيقات مستمرة بهذا الموضوع".