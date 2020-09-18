روسيا قد تخصص "رأس مال" للطلاب

وضع فيدوت توموسوف، نائب في الدوما (مجلس النواب) الروسي، مشروع قانون بشأن رأس المال الطلابي؛ وحصلت "سبوتنيك" على نسخة من الوثيقة.

وتقول الوثيقة: "عند القبول في الجامعة، يتم إنشاء حساب مصرفي خاص باسم كل طالب، حيث يخصص مبلغ 500 ألف روبل لطلاب المؤسسات التعليمية التي تنفذ برامج تعليمية للتعليم العالي، وبمبلغ 250 ألف روبل لطلاب المؤسسات التعليمية التي تنفذ برامج التعليم المهني الثانوي".

وأضاف توموسوف أنه سيتم إرسال المبادرة في المستقبل القريب إلى الحكومة.

يقترح مشروع القانون استكمال القانون الاتحادي "بشأن التعليم في روسيا الاتحادية" المادة 36.1 "رأس المال الطلابي".

وأكدت الوثيقة أن الطلاب الذين يداومون دواما كاملا ويتلقون تعليمًا في هذا المستوى لأول مرة سيكون لهم الحق في رأس مال الطالب. سيتمكن الخريجون الذين درسوا مجانًا أو مقابل رسوم من الحصول على هذه المساعدة.

وفقًا للوثيقة، سيتم تحديد تنظيم وإجراءات دفع رأس المال الطلابي من قبل الحكومة.

وأشار توموسوف إلى أن الخريجين اليوم غالبًا ما يتركون الجامعة "دون أي شيء"، لذلك فهو يرى أنه من الضروري العودة إلى دفع المال، الذي كان يدفع في العهد السوفييتي. في الوقت نفسه، لن يكون من الممكن استخدام رأس مال الطالب إلا بعد الحصول على دبلوم ولأغراض محددة: دفع تكاليف السفر أو الإيجار الأولي للسكن أو حتى فتح مشروع تجاري.

وخلص البرلماني إلى أنه نتيجة لذلك، يمكن للمبادرة أن تحفز المتخصصين الجدد على السفر إلى الأماكن التي "يحققون فيها أقصى فائدة لأنفسهم وللبلد".