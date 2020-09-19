بوتين يمنح مطور منظومة "أفانغارد" وسام شرف

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عالم الصواريخ، هربرت افريموف، وسام الرسول المقدس أندرو الأول لتطويره المنظومة فرط الصوتية "أفانغارد" التي تفوق سرعة الصوت.

وقال بوتين، في اتصال مع إيفريموف، :"في الذكرى السنوية ليوم صانع السلاح، قمت بالتوقيع على مرسوم لمنحك وسام الرسول المقدس أندرو الأول، إنك تستحق هذه الجائزة العسكرية".

وفقا للرئيس الروسي، فإن "نظام أفانغارد المزود بوحدة مناورة تفوق سرعة الصوت، تتحرك بسرعة أعلى 27 مرة من سرعة الصوت".

وشدد بوتين على أن منظومة "أفانغارد" هي نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تتحرك نحو الهدف "مثل النيزك" وتقوم بمناورات يجعلها غير معرضة لأي وسيلة دفاع جوي وصاروخي.

يذكر أن روسيا تحتفل في يوم 19 سبتمبر/ أيلول من كل عام، بـ"يوم صانع السلاح"، حيث يقوم صناع السلاح الروس بطفرة كبيرة في مجال تكنولوجيا الأسلحة.