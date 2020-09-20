روسيا: الثقة والاحترام بين موسكو ومينسك يضمنان عدم تدخلهما في شؤون بعضهما البعض

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن العلاقات التي تجمعها بالدولة المجاورة، بيلاروس، والتي تعتبر وثيقة وتاريخي، تتميز بالتنسيق المشترك في مختلف القضايا والمجالات، بالإضافة إلى الاحترام المتبادل بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن مستوى الثقة المتبادلة والاحترام الموجودين بين روسيا وبيلاروس في إطار دولة الاتحاد، يضمن عدم تدخلهما في شؤون بعضهما البعض ويتيح تبادل الآراء بحرية.

وأضاف بيسكوف قائلا: "نحن دولة الاتحاد وأقرب الحلفاء، ومستوى الثقة والاحترام المتبادلين يضمن، من ناحية، عم التدخل نهائيا في الشؤون الداخلية، وهو ما عبر عنه مرارا وتكرارا الرئيس [فلاديمير بوتين]، ومن ناحية أخرى يسمح للرئيسين بتبادل وجهات النظر حول أكثر القضايا الملحة بشكل صريح".

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 أغسطس/ آب، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.