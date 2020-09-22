بوتين: يجب أن يتاح اللقاح ضد "كوفيد-19" للعالم أجمع في المستقبل القريب

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بوتين: يجب أن يتاح اللقاح ضد "كوفيد-19" للعالم أجمع في المستقبل القريب