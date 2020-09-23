الدوما الروسي يعلق على رفض تأمين السفن التابعة لمشروع "التيار الشمالي 2"

علّق النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في الدوما (مجلس النواب) الروسي، إيغور أنانسكيخ، على رفض المجموعة الدولية لنوادي التأمين المتبادل لمالكي السفن توفير تغطية تأمينية للسفن التي تشارك في بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"

وقال أنانسكيخ، اليوم الاربعاء: "هذا، بالطبع، انحياز غريب لصالح الدول الفردية، وهو ما لا ينبغي أن يكون في العالم الحديث على الإطلاق. يجب أن تكون لدينا علاقات تجارية.. هذا القرار يتحدث عن تسييس قوي للنادي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع استكمال مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب. وأضاف أن الولايات المتحدة يمكن أن تعد ردًا على قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

كما أعلنت الحكومة الأمريكية أن عقوباتها ضد خصومها ستشمل خط غاز "نورد ستريم 2" المتجه إلى ألمانيا بالإضافة إلى "التيار التركي" من خلال حزمة العقوبات (CAATSA).