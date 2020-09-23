زاخاروفا: لافروف وظريف يبحثان غدا الاتفاق النووي الإيراني وسوريا

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري جلسة محادثات غدا الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يبحثان خلالها الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: "سيتواجد وزير الخارجية الإيراني في موسكو في زيارة عمل يوم الـ24 من سبتمبر/ أيلول. من المقرر عقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. سيجري بحث عدد من المواضيع الملحة على الأجندة الدولية، من بينها الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني".

ووفقا لزاخاروفا، فإن الوزيرين سيبحثان أيضا الوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة الخليج.

هذا وأعلن المكتب الإعلامي في السفارة الإيرانية في أنقرة، أمس الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إلى تركيا والتي كانت مقررة اليوم، أُلغيت.

وأجاب المكتب الإعلامي عن سؤال "سبوتنيك" حول الزيارة: "تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف، التي كانت مقررة اليوم إلى إسطنبول لعقد لقاء ثلاثي مع نظيريه التركي والقطري ولم يحدد موعد جديد للزيارة".