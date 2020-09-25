الطيران التشيكية تستأنف رحلاتها إلى موسكو ابتداء من 4 أكتوبر

تعتزم شركة الطيران التشيكية استئناف الرحلات إلى موسكو اعتبارا من يوم الأحد 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

موسكو- سبوتنيك . وقالت ممثلة الشركة، فلاديميرا دوفكوفا، لوكالة "سبوتنيك": "اعتبارا من الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر، ستستأنف الخطوط الجوية التشيكية رحلاتها إلى موسكو، وسيتم تشغيل رحلات براغ - موسكو - براغ مرتين في الأسبوع، يومي الأربعاء والأحد".

ولم يتم الإبلاغ من قبل عن قرار مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بشأن استئناف الخدمة الجوية مع جمهورية التشيك.

يذكر أن السلطات الروسية كانت قد علقت جميع الرحلات الجوية الدولية قبل عدة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا (المستجد). وقبل فترة تم استئناف الرحلات مع تركيا وتنزانيا وبريطانيا وأبخازيا وسويسرا ومصر والإمارات والمالديف.