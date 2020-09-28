لأول مرة منذ يناير... سعر صرف اليورو يتجاوز 92 روبلا

يستمر الروبل الروسي في التراجع مقابل اليورو، حيث قفز فوق 92 روبلا لأول مرة منذ كانون الثاني/يناير 2016.

موسكو - سبوتنيك. وأشارت بيانات بورصة موسكو إلى ارتفاع سعر صرف اليورو، اليوم الاثنين، بمقدار 1.09 ليصل إلى 92.02 روبل، أما سعر الدولار ارتفع بمقدار 0.61 روبل ، ليصل إلى 78.81 روبل.

وأظهرت بيانات بورصة موسكو، صباح اليوم الاثنين، أن سعر صرف الروبل لم يتمكن من البقاء في المنطقة الخضراء بعد انطلاقة إيجابية لجلسة التداول.

وانخفض سعر العقود الآجلة لكانون الأول / ديسمبر، لنفط خام برنت في جلسة اليوم بنسبة 0.17 في المئة ليصل إلى 42.34 دولار للبرميل.

يشار إلى أنه كان لتجاوز ذروة الفترة الضريبية، وتقلبات سعر خام برنت، اليوم الاثنين، أثر ضاغط على العملة الروسية.