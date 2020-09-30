الكرملين: روسيا لا تتلقى التفاعل المناسب من منظمة حظر الكيميائي في قضية نافالني

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا تتلقى التفاعل المناسب من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الوضع المتعلق بـ أليكسي نافالني.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يمكننا القول إن هذا التفاعل، لنقُل إنه فعال للغاية، على سبيل المثال: وفي المناسبات السابقة، لم يكن لطيفاً تماماً، والآن. للأسف، لا نحصل على المستوى المناسب من التفاعل من قبل الأمانة الفنية. نود أن يكون هذا التفاعل على مستوى أعلى".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيقات الألمانية بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، كانت انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت الخارجية الروسية إن "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ارتكبت انتهاكا بإعلانها عن تقديم مساعدة فنية (لألمانيا) دون الحصول على موافقتنا"، مشيرة إلى أن التحقيقات في قضية نافالني تتعلق بأحداث وقعت في روسيا، وينبغي على المنظمة الحصول على موافقة منها بموجب أحد بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يشار إلى أن ألمانيا حيث تلقى نافالني العلاج في عيادة شاريتيه ببرلين أكدت تعرضه للتسميم بمادة "نوفيتشوك" الكيميائية، فيما لم يعثر الأطباء الروس الذين قدموا العلاج لنافالني قبل نقله إلى ألمانيا بناء على رغبة ذويه، على أي مواد سامة في دمه.