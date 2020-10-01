إنشاء "وزارة السعادة" في كامتشاتكا الروسية

أعلن حاكم إقليم كامتشاتكا الروسي، فلاديمير سولودوف، اليوم الخميس، أن السلطات الإقليمية قررت إنشاء "وزارة السعادة".

وقال سولودوف: "نقوم حاليًا بإجراء تعديلات على إقليم كامتشاتكا، وقد قررنا إنشاء وزارة السعادة".

ووفقا له، فإن الاسم الرسمي الكامل للإدارة هو "وزارة الرعاية الاجتماعية وسياسة الأسرة".

وأضاف قائلا: "يجب على السلطات إسعاد الناس والتعامل مع مشاكلهم".

يذكر أن فلاديمير سولودوف كان قد فاز في الانتخابات الرئاسية في إقليم كامتشاتكا، التي جرت في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، وحصل على 80.51٪ من الأصوات.

تقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.