انتحار أم حادث... مقتل شخصين في اصطدام سيارة بشاحنة ... فيديو

لقيت امرأتان، اليوم الأحد، مصرعهما في حادث اصطدام شاحنة صغيرة مسرعة بسيارة ركاب من طراز "فولكس فاغن "، وشاحنة ثقيلة على طريق نوفوريازانسكوي السريع في العاصمة موسكو.

وسجلت كاميرات المراقبة كيف تصطدم الشاحنة، بسيارة ركاب، أسفرت عن تهشمها كليا واصطدامها بالشاحنة الثقيلة أمامها، دون محاولة السائق سحب الفرامل لايقاف الشاحنة المسرعة.

ووفقا لوزارة الشؤون الداخلية، أسفر الحادث عن مقتل امرأتين تبلغ إحداهن من العمر 47 عاما، كانتا في السيارة، تم إخراج جثثهن من السيارة بصعوبة.