كاميرا مراقبة ترصد حادث سير مروعا في بريطانيا... فيديو

رصدت كاميرا مراقبة في إحدى الطرق في العاصمة البريطانية لندن، حادث سير مروع بسبب تصرف طائش من سائق إحدى السيارات.

ونشرت الصفحة الرسمية لشرطة العاصمة البريطانية لندن (متروبوليتان) مقطع الفيديو الذي يرصد لحظة وقوع الحادث عند مدخل أحد الأنفاق.

A young man lost his life due to the "selfish and utterly reckless" actions of another road user.



His family have lost a son, brother, uncle and friend.



The driver who exceeded 140mph in a 40mph zone has been jailed for death by dangerous driving.https://t.co/omzPmAmQVH pic.twitter.com/5XVcH6PhaY — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 30, 2020

وقالت الشرطة، إن الحادث وقع بسبب القيادة المتهورة دون اعتبار لضوابط السير على هذا الطريق متجاوزا السرعات المقررة.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة المتسببة في الحادث تم احتجازه بعدما ثبت أنه كان يسير بسرعة 140 ميل في الساعة (224 كم/ الساعة)، على طريق سرعته القانونية 40 ميل في الساعة (64 كم/ الساعة).