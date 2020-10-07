وزير الطوارئ الروسي يصل إلى مكان حريق مستودع الذخيرة في ريزان

صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن قطار إطفاء خاصا تابع للسكك الحديدية الروسية وصل إلى منطقة الحريق الذي اندلع في مخزن للأسلحة في مقاطعة ريزان.

وجاء في بيان الوزارة "وصل قطار إطفاء خاص تابع للسكك الحديدية الروسية إلى مكان إطفاء الحريق في منطقة مستودع تخزين الذخيرة في المنطقة العسكرية الغربية بالقرب من قرية جلتوخينو بمنطقة ريزان. وبعد تقييم خصائص الحريق على الأرض، بدأت فرق الإطفاء التابعة لوزارة الدفاع الروسية ووزارة الطوارئ في إطفائه".

هذا وكان وزير الطوارئ الروسي، يفغيني زينيتشيف، قد توجه إلى المنطقة التي وقع فيها الحريق.

وبحسب وزارة الطوارئ، فقد تم إجلاء أكثر من 1,6 ألف شخص من 14 قرية في منطقة ريزان، كما وقد تضررت بعض المباني المجاورة لمكان الانفجار.

وبحسب بيان نشرته الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية فإنه "في 7 أكتوبر وبحوالي الساعة 13.20، اشتعلت النيران في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة حرجية بالقرب من قرية Zheltukhino في منطقة ريزان، وساهمت الرياح الشديدة بانتشار الحريق إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية".