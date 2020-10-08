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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الألماني هايكو ماس

    وزير الخارجية الألماني: نحن بحاجة إلى روسيا

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    أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه لا يمكن وقف أي حوار مع موسكو، مشيرا إلى أنه على أوروبا أن تعلم أنها بحاجة إلى روسيا.

    موسكو – سبوتنيك. وقال ماس: "لا غنى عن روسيا بالنسبة لأوروبا لحل الصراعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا".

    وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على اللعب بقوّة، ولكن في نفس الوقت يجب ألا نسمح أن يتوقف الحوار مع موسكو. ولهذا السبب، نحن داخل الناتو، ندعو مرة تلو الأخرى إلى عقد مجلس الناتو وروسيا".

    غازبروم
    © Sputnik . Максим Блинов
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    كما أشار ماس إلى أنه بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقد كان من الواضح أن الولايات المتحدة "تتراجع يوما بعد يوم عن دور الشرطي العالمي".

    وأعلن وزير الخارجية الألماني، في وقت سابق، أن ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا يجب أن يستمر بعد عام 2019.

    وأشار ماس إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "تنفيذ ترانزيت بديل للغاز عبر أوكرانيا في المستقبل هو موضوع مهم للغاية بالنسبة لها، وقد أعطاها الرئيس بوتين بعض الوعود".

    وأضاف ماس: "نحن الآن في فترة تحقيق هذه الوعود حتى يتم تنظيم ترانزيت الغاز. لا تزال هناك العديد من المشكلات، التي يجب حلها، لكنني متفائل من أننا نستطيع الوفاء بما وعدنا به". مؤكدا، أنه في المستقبل سوف يستمر ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

    وتنتهي صلاحية سريان العقد الحالي الذي ينص على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية نهاية العام الجاري.

    ووفقا لنتائج الاجتماع الثلاثي السابق، (روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي)، الذي عقد في أيلول/ سبتمبر، فقد تم التوصل لخيارين بشأن نقل الغاز، يتمثلان إما بالحجز عن طريق شركة غازبروم الروسية حسب قدرة أوكرانيا ووفقا لقواعد سوق الغاز الأوروبية والتي تعهدت كييف بتنفيذها قبل 1 كانون الثاني/ يناير 2020، أو في حال لم تنفذ أوكرانيا التزامها، يستمر العمل بالعقد القائم بعد تمديده.

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    الاتحاد الأوروبي, الاتحاد الأوروبي, روسيا, ألمانيا
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