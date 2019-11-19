وزير الخارجية الألماني: ينبغي استمرار نقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا بعد 2019

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا يجب أن يستمر بعد عام 2019.

كييف - سبوتنيك. وقال ماس، في مؤتمر صحفي في كييف "نعتقد أن الترانزيت يجب أن يستمر بعد 2019".

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "تنفيذ ترانزيت بديل للغاز عبر أوكرانيا في المستقبل هو موضوع مهم للغاية بالنسبة لها، وقد أعطاها الرئيس بوتين بعض الوعود".

وأضاف ماس "نحن الآن في فترة تحقيق هذه الوعود حتى يتم تنظيم ترانزيت الغاز. لا تزال هناك العديد من المشكلات، التي يجب حلها، لكنني متفائل من أننا نستطيع الوفاء بما وعدنا به". مؤكدا، أنه في المستقبل سوف يستمر ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

هذا وتنتهي صلاحية سريان العقد الحالي الذي ينص على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية نهاية العام الجاري.

ووفقا لنتائج الاجتماع الثلاثي السابق، (روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي)، الذي عقد في أيلول/ سبتمبر، فقد تم التوصل لخيارين بشأن نقل الغاز، يتمثلان إما بالحجز عن طريق شركة غازبروم الروسية حسب قدرة أوكرانيا ووفقا لقواعد سوق الغاز الأوروبية والتي تعهدت كييف بتنفيذها قبل 1 كانون الثاني/ يناير 2020، أو في حال لم تنفذ أوكرانيا التزامها، يستمر العمل بالعقد القائم بعد تمديده.