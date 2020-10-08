الصحة الروسية توصي المواطنين بالتزام منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع

قال مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف، اليوم الخميس: "نوصي المواطنين بقضاء عطلة نهاية الأسبوع القادمة في المنازل، مع أفراد الأسرة الذين يعيشون معًا. نطلب منكم الامتناع عن الزيارات واستقبال الضيوف، وزيارة الأماكن العامة، والحد من استخدام وسائل النقل العام".

وأشار كوزنتسوف إلى ضرورة الحفاظ على المسافة الاجتماعية، واستخدام الأقنعة الطبية والمطهرات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

أكد محافظ موسكو سيرغي سوبيانين أن الوضع فيما يتعلق بـ "فيروس" كورونا المستجد يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، مع استمرار زيادة عدد الإصابات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم، عن ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس ورصد 11493 حالة جديدة، معظمها في العاصمة موسكو، ليصل الإجمالي إلى 1260112.