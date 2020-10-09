ميشوستين: شركاؤنا في الاتحاد الأوراسي سيكونون أول المستفيدين من اللقاح الروسي

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، إن شركاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجب أن يكونوا من بين أوائل الدول التي تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

يريفان - سبوتنيك. قال ميشوستين: "نحن نخلق بالفعل فرصًا للتطعيم الجماعي الطوعي للمواطنين في نهاية العام. نعتقد أنه من بين البلدان الأولى التي ستتلقى اللقاح الروسي بعد بدء التطعيم الشامل في روسيا، يجب أن يكون شركاؤنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.