في ظل إجراءات العمل عن بعد...روسيا تتوقع استقرار معدلات الإصابة بـ"كورونا" خلال 20 يوما

توقعت نائبة مدير العمل السريري والتحليلي في المعهد المركزي للبحوث الوبائية في روسيا، أن يستقر وضع وباء "كوفيد-19" في البلاد في غضون 10 إلى 20 يوما المقبلة، لافتة إلى احتمالية استقرار عدد الحالات اليومية.

موسكو-سبوتنيك. وقالت بشينيشنايا إنه "من المحتمل أن تستقر الإصابات في غضون 10-20 يوما المقبلة خاصة بعد فرض الكثير من القيود بالفعل في نهاية أيلول/ سبتمبر وبداية تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضافت أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل الإصابات الجديدة، حيث تحول جزء من السكان في روسيا مرة أخرى إلى العمل عن بعد، وتم تمديد إجازات الخريف للأطفال في المدارس.

وسجلت روسيا، السبت، رقما قياسيا في معدل الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثالث على التوالي، متجاوزة الرقم المسجل في أيار/مايو الماضي.

ووفقا لمقر العمليات الخاص بمتابعة الوباء، الأحد، سجلت روسيا 13634 حالة جدية خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 1.298.718 حالة.

وأوضح المقر أن الإصابات "سجلت في 85 منطقة، من بينها 3587 حالة لم تظهر عليها أعراض مرضية".

وسجل المقر 149 وفاة جديدة، ليرتفع إلى 22597، فيما ارتفع إجمالي المتعافين بـ 4240 خلال 24 ساعة إلى 1.020.442