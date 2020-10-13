الاتحاد الأوروبي: نريد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي يريد الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا وتوسيع التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية للاتحاد الأوروبي: "جوزيب بوريل أكد أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا وتوسيع التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن مصالحه وقيمه، بما في ذلك "احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية".

وأعلن بوريل، يوم أمس الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات على روسيا بسبب حادثة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال بوريل عقب اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ: "تم التوصل إلى اتفاق سياسي حول تطبيق إجراءات تقييدية، من جانب الهيئات الفنية للمجلس- وسيقررها المجلس لاحقا- ضد من كان ضالعا في محاولة الاغتيال تلك".

وأضاف: "نحن نصر على تنفيذ اتفاقيات مينسك، وهذا شرط أساسي لأي تغيير في علاقاتنا مع روسيا. يجب علينا تكثيف مساعدتنا للمجتمع المدني الروسي، ونشطاء حقوق الإنسان، ويجب أن نواصل بناء الجسور بين شعوبنا".