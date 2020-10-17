تشيجوف: روسيا ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية قضية نافالني بالمثل

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم السبت، أن موسكو تعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية تسمم المدون الروسي، أليكسي نافالني، إجراءات أحادية غير قانونية.

موسكو- سبوتنيك. وقال تشيجوف للصحفيين الروس: "بالطبع، نحن نعتبر هذه القيود مثل جميع القيود السابقة، إجراءات أحادية الجانب غير قانونية. هناك سلطة واحدة فقط في العالم مخولة بفرض العقوبات - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، موضحاً أن روسيا تعتزم الرد بالمثل على هذه العقوبات.

وأوضح أن "هذا القرار أكد أسوأ مخاوفنا من أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ستتراجع إلى أدنى مستوى لها في الآونة الأخيرة".

وأشار تشيجوف إلى أن "تبرير هذه العقوبات، من وجهة نظر سياسية وقانونية، ضعيفة للغاية، ومن وجهة نظر أخلاقية، فهي ببساطة غير مقبولة".

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد ومنظمة روسية واحدة يزعم ارتباطهم بتسميم الناشط الروسي أليسكي نافالني.

وتضم القائمة: مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس إدارة الرئيس الروسي لشؤون السياسة الداخلية أندريه يارين، والممثل المفوض في سيبيريا سيرغي مينيايلو، ونائبي وزير الدفاع الروسي بافل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو. كما تشمل العقوبات المعهد الحكومي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي تم اتخاذها تتضمن منع السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول الموجودة فيه. كما يمنع للأشخاص والشركات من الاتحاد الأوروبي تقديم لهم أموال.