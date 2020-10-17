الخارجية الروسية: العمل جار على زيارة لافروف لمنطقة البلقان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن العمل جار على زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف لمنطقة البلقان.

موسكو - سبوتنيك. وقالوا في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول إمكانية قيام الوزير بهذه الزيارة: "تجري دراستها [الزيارة] إلى منطقة البلقان" .

هذا وأعلن سكريتير الرئيس الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، في وقت سابق من اليوم، أنه من المتوقع أن يصل لافروف إلى بلغراد في زيارة تستغرق يومين في الـ28 و29 من تشرين الأول/أكتوبر.

وأكدت وزارة خارجية البوسنة والهرسك في وقت سابق أنها تتوقع وصول وزير الخارجية الروسي يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر، ومن المقرر أن يلتقي برئيس البلاد، ورئيس مجلس الوزراء زوران تيغلتيا، ونظيرته بيسيرا توركوفيتش.

وكان السفير الروسي المنتهية ولايته في العاصمة زغرب، أنفار أزيموف، قد أعلن في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي أن زيارة لافروف إلى كرواتيا من المتوقع أن تكون في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقا له، خلال الزيارة المقررة للوزير الروسي، سيتم التوقيع على وثيقتين - برنامج حكومي مشترك للتعاون الثقافي وخطة للمشاورات بين الإدارات بين وزارتي خارجية روسيا وكرواتيا.