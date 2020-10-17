السفير الروسي: واشنطن أكدت عزمها نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادي

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة أكدت نيتها نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال أنتونوف في مقابلة مع القناة الأولى اليوم السبت: "سأسمح لنفسي بالرد على الأطروحة المتعلقة بالصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. نحن نولي القليل من الاهتمام لهذا الأمر. والحقيقة أنه إذا تم نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عندها سيصل مدى هذه الصواريخ إلى الاتحاد الروسي ويمس أهداف الردع النووي الاستراتيجي".

في أغسطس/آب، عارضت الصين خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت بكين أيضا إنها لن تنضم إلى محادثات نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة، إلا إذا خفض الأمريكيون ترسانتهم النووية يحجم الترسانة النووية الصينية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قال في وقت سابق، إن واشنطن تريد نشر صواريخ جديدة بسرعة في آسيا لمواجهة صعود الصين في المنطقة.