الخارجية الروسية: نأمل انتهاء الفترة الصعبة في العلاقات مع مجلس أوروبا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأنها تأمل بأن تنتهي الفترة الصعبة في العلاقات مع مجلس أوروبا، وتدعو لإيلاء اهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" رئيس قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينيتس: "لقد ساد التفكير السليم، فلنأمل بأن تنتهي هذه الفترة الصعبة، وأن تطوى تلك الصفحة".

وأوضح: "لدينا كل الفرص للمشاركة في تعاون إيجابي، لاستكمال جدول أعمالنا بقضايا مهمة من الناحية العملية لبلدنا".

وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على كامل صلاحيات الوفد الروسي.

واعتمدت لجنة النظام الداخلي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قراراً بشأن منح وفد روسيا صلاحيات للمشاركة في الدورة الصيفية، في حزيران/يونيو 2019. ويقترح القرار أيضاً، تغيير ميثاق المنظمة الداخلي وتوضيح أنه "في حالة وجود تحدٍ أو مراجعة للتفويض، لا يجوز حرمان الأعضاء من حقهم في التصويت، أو الحق في التحدث، أو حرمانهم من التمثيل في الجمعية وهيئاتها"، كما لا يمكن تعليق ممارسة هذه الحقوق.

وكانت موسكو قررت، في أواخر حزيران/يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق المهمة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.