مصدر يكشف حجم الثقب في محطة الفضاء الدولية

كشف مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، اليوم الاثنين، أن الثقب في الجزء الروسي لمحطة الفضاء الدولية الذي تسبب بتسرب الهواء، طوله بين 2 و 4 سنتيمترات.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بحسب تحليل الصور، الثقب في وحدة "زفيزدا" طوله بين 2 و4 سنتيمترات. قام رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف بإغلاقه بشكل مؤقت بشريط كبتون".

هذا وتم رصد تسرب هواء صغير في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019. وفي آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر، قام طاقم المحطة بإغلاق البوابات في وحدات محطة الفضاء الدولية مرتين بهدف التحقق من إحكامها.

وتبين لاحقاً أن مكان التسرب يقع في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، وقام رواد الفضاء الروس بتحديد مكان الثقب باستخدام ورقة الشاي.