خبراء مجلس الأمن الروسي يحذرون من تفشي أوبئة بسبب فيروسات من صنع الإنسان

صرح خبراء مجلس الأمن الروسي، بأنه من المرجح ظهور أوبئة فيروسية قد تتسبب بها فيروسات من صنع الإنسان.

وجاء في البيان الذي أصدره مركز الخبراء، اليوم الاثنين، أن "الأحداث المرتبطة بوباء COVID-19 وما تلاه، تشير إلى احتمال حصول تهديدات بيولوجية تشكلها العوامل البيولوجية المسببة للأمراض الخطرة الأخرى".

وفي هذا الصدد، اقترح المجلس العلمي التابع لمجلس الأمن إدخال "تغييرات تتعلق بمصادر تهديدات الأمن البيولوجي المرتبطة بالفيروسات في وثائق التخطيط الاستراتيجي الأساسية، بما في ذلك تكوين فيروسات اصطناعية".

هذا وأعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق، أن دواء ديكساميثازون هو العامل العلاجي الوحيد الفعال لـ COVID-19 في المرضى المصابين بفيروس خطير.

تم تسجيل أدوية "أفيفافير" و"أريبليفير" و"إلسير" في روسيا لعلاج كورونا.