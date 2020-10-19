"منها الصين"... تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي في عدد من الدول وتصديره إلى دول أخرى

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين، عن إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" في عدد من دول العالم وتصديره إلى أمريكا اللاتينية.

وقال دميتريف في ندوة عقدت عبر الانترنت حول التعاون مع دول أميركا اللاتينية: "نعتقد أننا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، سنتمكن من بدء الشحن (شحن اللقاح) إلى أمريكا اللاتينية".

وأضاف دميتريف: "سننتج عشرات الملايين من جرعات اللقاح في ديسمبر/ كانون الأول، وسنبدأ بعمليات إمداد نشطة للغاية في شهر يناير/ كانون الثاني".

وحول عمليات تصنيع وإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في دول أخرى، قال رئيس الصندوق: "سننتج (اللقاح) في الهند والبرازيل وكوريا والصين".

© Sputnik / Mohamed Hassan تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حجم إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في روسيا قد يصل إلى 1.5 مليون جرعة في ديسمبر/ كانون الأول، وحوالي من 3 إلى 3.5 مليون في يناير/ كانون الثاني ثم يتضاعف حتى 15 مليون جرعة شهريا في الربيع المقبل.