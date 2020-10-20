السفارة الروسية تصف اتهامات بريطانيا الجديدة ضد روسيا بغير المبررة

أعلنت السفارة الروسية في لندن، اليوم الثلاثاء، أنها تعتبر الاتهامات ضد روسيا من قبل السلطات البريطانية بتنفيذ هجمات سيبرانية بأنها موجة جديدة من التهجمات الخبيثة وغير المبررة.

لندن– سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة: "الاتهامات ضد روسيا التي تصدر عمليا كل يومين من لندن بهجمات سيبرانية (التي ليس لها أي معنى) نعتبرها موجة جديدة من التهجمات الخبيثة غير المبررة".

وأضافت السفارة: "ننوه فقط إلى أن الطرف البريطاني يعرف الآليات القائمة للتفاعل المهني في حال وجود نشاط مشبوه به في الشبكات الإلكترونية. هذا التفاعل موجود بين روسيا والكثير من البلدان، بما فيها الدول الغربية. بريطانيا تتجاهل هذه الآليات".

واتهمت وزارة الخارجية البريطانية، يوم أمس الاثنين، روسيا بالقيام بنشاط إلكتروني عدائي ضد المسؤولين والمنظمات التي تستعد للألعاب الأولمبية في طوكيو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها اتهامات ضد روسيا، ففي الصيف الماضي اتهمت السلطات البريطانية موسكو بمحاولة سرقة بيانات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أشار قبل ذلك إلى أن روسيا لا تقبل اتهامات لندن حول هجمات القرصنة الإلكترونية وأن الهيئات الروسية نفسها تواجهها باستمرار.

كما نفى بيسكوف، في وقت سابق هذه الاتهامات، قائلا إن "روسيا لا علاقة لها بهذا". واعتبرت السفارة الروسية في لندن أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، حول التهديدات السيبرانية الروسية بأنها "خطوة دعائية".