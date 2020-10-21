الداخلية الروسية تعلن ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية في روسيا خلال عام 2020

أعلنت الداخلية الروسية ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية في روسيا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، لأكثر من الثلث، أما جرائم التطرف لأكثر من 43 بالمئة.

وجاء في تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية: "في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر 2020، سُجّلت 1851 جريمة إرهابية (+ 33.9 بالمئة) و651 جريمة متطرّفة (+ 43.4 بالمئة)".

وسجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 1382 جريمة إرهابية و 454 جريمة متطرفة.