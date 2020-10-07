الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عنصرا من "داعش" خطط لشن هجوم إرهابي

أعلنت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم ستافروبول، اليوم الأربعاء، أن ضباطها اعتقلوا رجلاً يشتبه في تخطيطه لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة ستافروبول في جنوب القسم الأوروبي للبلاد.

بياتيغورسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المديرية: "قامت مديرية الأمن الفيدرالي لإقليم ستافروبول بإحباط أنشطة غير مشروعة لأحد سكان إقليم ستافروبول متورط في التحضير لعمل إرهابي. وثبت أن الشاب، بعد أن انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا)، حصل على مكونات لتصنيع خليط حارق وعبوة ناسفة محلية الصنع كان يحتفظ بها في شقة مستأجرة".

وأوضحت المديرية أنه أثناء التحضير لارتكاب الجريمة، قام الشخص المعتقل بتصوير المباني الإدارية لأجهزة إنفاذ القانون، وكذلك السلطات القضائية في ستافروبول. واعتقلته القوات الأمنية قرب مبنى المحكمة، حيث كان يدرس إمكانية ارتكاب عمل إرهابي.

وأضاف بيان المديرية: "خلال التحقيق، أدلى الجاني باعترافاته. أثناء تفتيش الشقة، تم العثور على مكونات لصنع عبوة ناسفة وخليط حارق. وفي الوقت الحالي، يتم البت في مسألة اختيار الإجراء الوقائي".

بحسب المديرية، تم فتح قضية جنائية ضد الجاني بموجب مادة "الشروع في ارتكاب في عمل إرهابي" للقانون الجنائي الروسي".