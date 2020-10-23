بوغدانوف ونظيره التركي يبحثان تسوية الأزمتين في سوريا وليبيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، مع نظيره التركي سيدات، أونال تسوية، الأزمتين في سوريا وليبيا.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء الذي جرى بموسكو يوم الخميس، أنه خلال مناقشة الوضع في سوريا، "تم التأكيد على أهمية مواصلة بذل الجهود المنسقة بين روسيا وتركيا، بما في ذلك في إطار عملية أستانا، من أجل المساهمة في تحقيق حل شامل على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبالتمسك بمبدأ احترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها".

وأشار الجانبان إلى تحقيق تقدم على الساحات السياسية والعسكرية والاقتصادية في عملية التفاوض حول التسوية في ليبيا.

وأضاف البيان أن الجانبين "شددا على أهمية الطابع الشامل للحوار الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة، واعتماده على مقررات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510".

وكان بوغدانوف قد بحث، في وقت سابق، التسوية في ليبيا مع مدير "مؤسسة برازافيل"، جان-إيف أوليفييه، وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرى تبادل جدي للآراء حول موضوع حل الوضع في ليبيا مع التركيز على تقديم مساعدة فعالة في تعزيز حوار سياسي ليبي شامل من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك ووفق صيغة برلين ودور الوسيط الفعال الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي".