الخارجية الروسية: يجب على جميع المسلحين الأجانب الانسحاب من قره باغ بشكل عاجل

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف التقى السفير الأرميني في موسكو فاردان توغانيان ، وبحث الجانبان الوضع في قره باغ وشددا على ضرورة انسحاب المسلحين القادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من منطقة الصراع.