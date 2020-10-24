روسيا: أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا معظمها بموسكو

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا16521 ليصل عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الوباء إلى 1497167 حالة.

وجاء في بيان المقر: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم اكتشاف 16521 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 85 إقليماً، بما في ذلك 4255 تم اكتشافها دون ظهور أعراض سريرية".

وأضاف البيان "توزيع الإصابات كالتالي: مدينة موسكو 4453 ثم سان بطرسبرغ 713 حالة اصابة ومقاطعة موسكو 480".

هذا ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا أواخر الشهر القادم، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وسجلت روسيا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليا للاختبارات السريرية قريبا.