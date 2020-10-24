عالم فيروسات روسي يكشف عن المصدر الأخطر لفيروس كورونا

أكد عالم الفيروسات في المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة "غامالي" فيكتور زويف، أن المصابين بفيروس كورونا بدون أعراض يعتبرون المصدر الأخطر لنقل الوباء.

وأشار زويف في مقابلة مع صحيفة "بارلامينتسكايا غازيتا"، إلى أن الأشخاص حاملي الفيروس هم "مصادر عدوى مخفية وغير خاضعة للرقابة".

وأعلنت روسيا اليوم تسجيل 16521 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و296 حالة وفاة ما يمثل انخفاضا في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد وارتفاعا طفيفا في معدل الوفيات اليومية مقارنة مع معدلات أمس /17340 إصابة و 283 وفاة.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا أواخر الشهر القادم، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكانت روسيا قد سجلت حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليا للاختبارات السريرية.