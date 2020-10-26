لافروف: موسكو تعارض الحل العسكري لمشكلة قره باغ

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، معارضة بلاده الحل العسكري في منطقة قره باغ، ودعوة موسكو جميع اللاعبين الخارجيين إلى التوقف عن تصعيد السيناريو العسكري.

وقال لافروف في حديثه لوكالة "أنباء أثينا ومقدونيا" اليوم الإثنين: "لا نخفي أننا لا ندعم إمكانية الحل العسكري لهذه المشكلة. ووفقا لاعتبارنا الشعبين الأرميني والأذربيجاني أصدقاء وأخوة، فإننا لا نستطيع مشاركه هذه التطلعات".

وأضاف لافروف: "ندعو جميع اللاعبين الخارجيين إلى عدم السماح بتصعيد السيناريو العسكري، وتهدئة مشاعر الطرفين، وتكثيف العمل لتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح اليوم الإثنين، أن قواتها المسلحة ستلتزم بشكل كامل بنظام وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة في منطقة قره باغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية إن "وحدات الجيش الأذربيجاني على طول خط المواجهة بأكمله تلتزم بشكل كامل بوقف إطلاق النار الإنساني، الذي دخل حيز التنفيذ في 26 أكتوبر صباح اليوم الإثنين".

وفي السياق نفسه، أكد زعيم إقليم ناغورني قره باغ أرايك هاروتيونيان، استعداده للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الجديد ابتداء من صباح غد الاثنين.