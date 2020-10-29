بيسكوف يستبعد تماما إمكانية ظهور مجلة مثل "شارلي إيبدو" في روسيا

استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بصورة مطلقة، إمكانية ظهور مجلة مثل مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية في روسيا، نظرا لما تتميز به روسيا من تعدد للأعراق والطوائف التي يحترم بعضها بعضا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "من غير المقبول إهانة مشاعر المؤمنين، وكذلك ليس من المقبول قتل الناس".

وفي إجابته عن سؤال عما إذا كان من الممكن ظهور مجلة مثل مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية في روسيا قال بيسكوف: "لا، لا يمكن".

ونوه المتحدث باسم الكرملين إلى أن روسيا "دولة مسلمة أيضا".

وتابع بيسكوف: "يعيش نحو 20 مليونا من المسلمين في روسيا، حيث تسود الديانة المسيحية، الغالبية تدين بالمسيحية، لكن ما يميز بلدنا هو تعدد الأعراق والطوائف. جميع الطوائف تعيش في احترام كامل لبعضها بعضا. وبالتالي، فإن وجود مثل هذا المجلة أمر مستحيل تمامًا، مع الوضع في الاعتبار القوانين الحالية".

وعن حادث الهجوم بسكين الذي وقع صباح اليوم في مدينة نيس الفرنسية، قال بيسكوف: ""نحن في الوقت الحالي نتحقق من المأساة، التي وقعت في مدينة نيس، إنها مأساة مروعة. وأنا أمتنع عن التعليق على هذه المسألة".