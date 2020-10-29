بوتين يعزي ماكرون بعد الهجمات الإرهابية في فرنسا

أفادت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الهجمات الإرهابية في الجمهورية.

وجاء في البرقية: "أكثر ما يغضب هو الجريمة السخيفة والقاسية التي ارتكبت داخل أسوار الكنيسة. ونحن مقتنعون مرة أخرى بأن مفهوم الأخلاق البشرية غريب تمامًا على الإرهابيين. ومن الواضح أن مكافحة الإرهاب الدولي تتطلب توحيدًا حقيقيًا لجهود المجتمع الدولي بأسره".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتعاون وثيق مع فرنسا وشركاء آخرين في جميع مجالات مكافحة الإرهاب، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.

وقالت البرقية إن "بوتين أكد استعداد الجانب الروسي لتعاون وثيق مع الشركاء الفرنسيين والأجانب الآخرين في جميع مجالات أنشطة مكافحة الإرهاب".

وشدد رئيس روسيا على أن الروس يشاركون الشعب الفرنسي في الغضب والحزن، ونقل عبارات التعازي الصادقة إلى أسر الضحايا وأصدقائهم.

وكان مجهول قد هاجم أشخاصا في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمكن من قتل 3 أشخاص. ويذكر أن هناك عدد من الإصابات أيضاً.

وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن المهاجم قطع رأس امرأة.

يأتي الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني، برر فعلته بأنه "كان يريد معاقبة باتي على عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد على التلاميذ في درس عن حرية التعبير".