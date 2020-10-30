روسيا... القضاء يحكم على أجنبي بالسجن 6 أعوام لتحويله أموالا إلى إرهابيين خارج البلاد

حكمت المحكمة العسكرية الشرقية المركزية الأولى في روسيا، بالسجن لمدة ست سنوات على مواطن أجنبي، كان يعيش في مدينة نوفوسيبيرسك، بتهمة تمويل الإرهاب.

وأصدرت المحكمة الحكم بموجب المادة رقم 205.1 من القانون الجنائي الروسي (المشاركة في الأنشطة الإرهابية).

وأثبت أن المتهم كان يجري تحويلات مالية من مدينة نوفوسيبيرسك إلى إسطنبول في فترة ما بين 2014 و2016 لأشخاص متورطين في أنشطة إرهابية ومسجلين على قائمة المطلوبين الدوليين.

وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي للمنطقة العمليات غير القانونية عام 2019، حيث قام المدان بجمع أموال لتمويل تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.

في وقت سابق، كشفت قوات الأمن الروسية، عن "منظمة خيرية" تضم أكثر من 100 من مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الأقاليم الروسية، قاموا بتحويل أكثر من 90 ألف دولار إلى خارج البلاد لتنظيم أعمال إرهابية في سوريا.