خبير يكشف السبب الرئيسي لعدم اعتراف تركيا بانتماء شبه جزيرة القرم لروسيا

كشف رئيس إحدى لجان المجلس التشريعي المحلي في شبه جزيرة القرم السبب الرئيسي الذي يجعل السلطات التركية لا تعترف بالجزيرة على أنها أرض تابعة لروسيا.

قال يوري غيمبيل خلال مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" إن "السلطات التركية لا تعترف رسميا بانتماء القرم لروسيا ليس لأنها تتضامن مع أوكرانيا الرافضة لقرار عودة الجزيرة لروسيا، بل لأن لها أطماعا في هذه الجزيرة".

وأكد المسؤول في المجلس التشريعي المحلي أن روسيا لا يمكنها أن تتخلى عن شبر من أراضيها التي تعد شبه جزيرة القرم جزءا لا يتجزأ منها.

الجدير بالذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إقليمياً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/ آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.

وكان القرم واحدا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينيات القرن العشرين عندما قررت سلطات اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.