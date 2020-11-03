بوتين يدين الهجوم الإرهابي في فيينا ويبعث برقية تعزية للنمسا

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة فيينا النمساوية ليلة أمس، للرئيس النمساوي، ألكسندر فان در، والمستشار النمساوي، سيباستيان ككورتس.

ونقل الكرملين، اليوم الثلاثاء، نص البرقية، كما يلي: "يدين رئيس الدولة الروسية بشدة هذه الجريمة الوحشية، التي تؤكد مرة أخرى الجوهر اللاإنساني للإرهاب، ويعرب عن ثقته في أن قوى الإرهاب لن تكون قادرة على ترهيب أحد، وبث الفتنة والعداوة بين أتباع الديانات المختلفة".

وجدد بوتين استعداد روسيا لتكثيف التعاون مع النمسا والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب.

ووقع إطلاق نار في فيينا مساء الاثنين بالقرب من الكنيس الرئيسي في مدينة شتادتمبل. وأكد المستشار سيباستيان كورتس لقناة "ORF TV"، أن الشرطة اعتبرت الحادث هجوما إرهابيا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، كان هناك عدد من المهاجمين، أصيب أحدهم بالرصاص. واستخدم المهاجمون أسلحة نارية. كما تستمر عملية القبض على المجرمين، ويشارك فيها معظم رجال الشرطة والجيش في المدينة.

يُذكر أن إطلاق النار وقع في ست مناطق في المدينة، وأشارت وزارة الداخلية النمساوية، أنها وسعت منطقة البحث عن الإرهابيين، لأنها لا تستبعد أنهم تمكنوا من مغادرة فيينا.