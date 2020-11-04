بوتين: كان من الممكن حل الوضع في قره باغ سلميا دون اللجوء إلى السلاح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع ممثلي الجمعيات الدينية الروسية، إن الوضع في قره باغ كان يمكن حله سلميا دون اللجوء إلى السلاح.

وأضاف بوتين، "روسيا على اتصال مع أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ وتأمل التوصل إلى نتائج تناسب الجميع".

وتابع، روسيا تفعل كل ما في وسعها لإنهاء الصراع في جنوب القوقاز في أسرع وقت ممكن.

ووعد بوتين خلال الاجتماع، المسلمين بإقامة احتفال لائق في عام 2022 بمناسبة بالذكرى السنوية الـ 1100 لدخول الإسلام إلى مناطق فولغا بولغاري الروسية.

وتطرق بوتين إلى موضوع الأعراق في يوم الوحدة الوطنية في روسيا، قائلا: "إن أصعب المسائل وأكثرها حساسية للعلاقات بين الأعراق والأديان، تصبح أحياناً وللأسف، موضوع مضاربات ألعاب جيوسياسية عديمة الضمير. ويحاول المتطرفون والراديكاليون التشويش عليها، والتحريض على الكراهية والعداء المتبادلين".

وأشار إلى أن كل شعوب روسيا: "مرت معا بالصعوبات والأفراح، وحققت انتصارات هائلة وعاشت أصعب المحن، وأثبتت تاريخياً اختيارها للعيش في سلام وانسجام مع بعضها البعض".