أكثر من نصف الروس يثقون في الرئيس بوتين

أظهرت نتائج استطلاع، اليوم الجمعة، أجراه "صندوق الرأي العام" الروسي أخيراً، أن أكثر من 60 في المئة يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو-سبوتنيك. ووفقا لنتائج استطلاع الآراء الذي أجراه هذا الصندوق، فإن نسبة 60 في المئة من المستطلعة آراؤهم يثقون في بوتين مقابل نسبة 30 في المئة من الذين لا يثقون فيه، ونسبة 10 في المئة وجدوا صعوبة في الإجابة عن السؤال.

ووفقا لـنسبة 62 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، فإن أداء بوتين جيد في منصبه.

وجهة النظر المعاكسة تشاركها نسبة 24 في المئة من الروس، ونسبة 14 في المئة وجدوا صعوبة في الإجابة عن السؤال.

يذكر أنه سبق وتم إجراء هذا الاستطلاع بـأسلوب هاتفي لعموم روسيا في الفترة من 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر بين 4000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق، وذلك من خلال اختيار عينات بالصدفة من أرقام

الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية، ولا تتجاوز نسبة الخطأ الإحصائي نسبة 1.9 في المئة.