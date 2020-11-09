خبيرة تغذية تتحدث عن الأطعمة الواجب تناولها خلال الإصابة بكورونا

وأوضحت دورودنيفا أن جسم المريض يحتاج إلى التغذية السليمة من أجل التعافي بشكل أسرع وقالت: "المريض بحاجة لتناول الطعام، حتى لو يكن يشعر بالجوع"، مشيرة إلى ضرورة اتباع هذه النصيحة بشكل خاص لمن يعانون من ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وأوصت خبير التغذية بتناول الشوربات بأنواعها والأطعمة السائلة: مثل شوربة الدجاج، والعصيدة بالحليب، والبطاطس المهروسة، لافتة إلى ضرورة شرب الكثير من السوائل.

ونصحت دورودنيفا بتحضير المشروبات والعصائر في المنزل، وحثت عن الامتناع عن تناول كميات كبيرة من الحلويات والسكر.

ووفقا لجامعة جون هوبكنز تجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 50 مليونا، بعد تسجيل إصابات جديدة قياسية في العديد من الدول.