الكرملين: إنهاء الحرب هو انتصار لشعبي أذربيجان وأرمينيا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن إنهاء الحرب في ناغورني قره باغ انتصار لأرمينيا وأذربيجان.

وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "إنهاء الحرب هو انتصار لشعبي أذربيجان وأرمينيا، من أجل وقف الحرب، سيتم نشر قوات حفظ سلام روسية من أجل ضمان عدم استمرار الأعمال العدائية".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ليلة أمس، إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.