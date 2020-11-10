بوتين: الثالوث النووي يبقى الضمان الرئيسي لأمن روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الثالوث النووي لا يزال الضمان الرئيسي للأمن الروسي برغم الطابع المتغير للتهديدات العسكرية.

سوتشي - سبوتنيك. قال بوتين خلال لقائه قيادات وزارة الدفاع والهيئات الفيدرالية: "على الرغم من الطبيعة المتغيرة للتهديدات العسكرية، فإن الثالوث النووي يظل أهم ضمانة رئيسية للأمن العسكري الروسي، وإذا نظرت بشكل أوسع، فهو ضمان للاستقرار العالمي".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا تملك كل القدرات اللازمة لحماية مصالحها.

وقال بوتين: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا عددا من العوامل الخارجية التي يحتمل أن تكون خطيرة... على سبيل المثال توسع الوجود العسكري لحلف الناتو في أوروبا بالقرب من الحدود الروسية".

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قال في وقت سابق، في اجتماع لمجلس وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية، إن الوضع على حدود دول الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا) مع دول الناتو لا يزال مضطربا، لذا فإن توفير الأمن يمثل أولوية بالنسبة لوزارة الدفاع الروسية.