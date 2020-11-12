إعفاء نائب وزير الطاقة الروسي من منصبه

قال مكتب الوزارة، إن نائب وزير الطاقة الروسي أندريه تشيريزوف أعفي من منصبه بموجب مرسوم حكومي يتعلق بتخفيض عدد النواب.

وجاء في البيان: "بأمر من الحكومة الروسية بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 رقم 2937-ر، تم إعفاء نائب وزير الطاقة أندريه شيريزوف من منصبه بسبب تقليص المنصب".

وخفضت الحكومة عدد نواب وزراء الطاقة الروس من ثمانية إلى سبعة، في سبتمبر/أيلول.

وكان أندريه تشيريزوف مسؤولاً عن إدارة الأمن الاقتصادي في مجمع الوقود والطاقة.

وشغل تشيريزوف منصب نائب وزير الطاقة منذ عام 2013. وعمل قبل ذلك في شركة فيدرالية "في إس كا".

في سياق آخر، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين الماضي، قانونًا يحظر على أعضاء مجلس الأمن الروسي امتلاك حسابات أجنبية.