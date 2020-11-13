فيديو أرشيفي لزيارة جو بايدن إلى موسكو عام 1988

نشرت قناة "التلفزيون السوفييتي. صندوق التلفزيون الحكومي لروسيا" على موقع "يوتيوب" مقابلة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مع وزير خارجية الاتحاد السوفييتي أندريه غروميكو، خلال زيارته الأولى إلى موسكو عام 1988.

ووفقا للفيديو، قام بايدن الذي كان يشغل منصب سناتور أمريكي حينذاك، برفقة ستة من أعضاء لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية، بزيارة عمل إلى موسكو في 15 كانون الثاني / يناير 1988، والتقى بوزير خارجية الاتحاد السوفييتي أندريه غروميكو، لمناقشة تطبيق الاتفاقية الأمريكية السوفييتية حول تقليص الأسلحة الاستراتيجية.

وقال بايدن في المقابلة: "كان قادتكم منفتحين على التعاون وكرسوا لنا وقتا كبيرا، ومن المؤسف أن علينا أن نغادر في وقت قريب. أرى آفاقا جيدة للعلاقات السوفييتية الأمريكية".

الجدير بالذكر أن جو بايدن قام بزيارة الاتحاد السوفييتي وروسيا عدة مرات خلال مسيرته السياسية التي استمرت نصف قرن تقريبًا.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بادين فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تفوقه على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

وتعهد بايدن بأن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم، مشددا على أنه ترشح ليُعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم.